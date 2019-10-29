Rusya'dan Soçi mutabakatıyla ilgili son dakika açıklaması: YPG'nin çekilmesi... |Video

Rusya'dan Soçi mutabakatıyla ilgili son dakika açıklaması: YPG'nin çekilmesi tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya'nın Soçi şehrinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmiş, ardından da heyetler arası yapılan toplam 6 saatlik görüşmeler sonucunda da 10 maddelik Soçi Mutabakatı imzalanmıştı. Anlaşmanın saat 18.00'da dolmasına dakikalar kala Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG'nin çekilmesi planlanandan önce tamamlandı" açıklamasını yaptı. Peki bu çekilme ne anlama geliyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı ve emekli general Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında yorumladı.

Rusya'dan Soçi mutabakatıyla ilgili son dakika açıklaması: YPG'nin çekilmesi tamamlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya'nın Soçi şehrinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmiş, ardından da heyetler arası yapılan toplam 6 saatlik görüşmeler sonucunda da 10 maddelik Soçi Mutabakatı imzalanmıştı. Anlaşmanın saat 18.00'da dolmasına dakikalar kala

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG'nin çekilmesi planlanandan önce tamamlandı" açıklamasını yaptı. Peki bu çekilme ne anlama geliyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı ve emekli general Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında yorumladı.