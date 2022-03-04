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Rusya'dan ''Rus askerleri Türk çocukları kurtardı'' başlıklı video

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Giriş: 04.03.2022 00:08
Son dakika haberleri... Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken, Kiev'den patlama haberleri peş peşe geliyor. Bölgeden çeşitli haberler gelirken, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter üzerinden "Rus askerleri Türk çocukları kurtardı" başlığıyla bir video yayınladı. İşte detaylar...
Rusya’dan ’’Rus askerleri Türk çocukları kurtardı’’ başlıklı video
Rusya'dan ''Rus askerleri Türk çocukları kurtardı'' başlıklı video
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