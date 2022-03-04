04 Mart 2022, Cuma
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Rusya'dan ''Rus askerleri Türk çocukları kurtardı'' başlıklı video
Son dakika haberleri... Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken, Kiev'den patlama haberleri peş peşe geliyor. Bölgeden çeşitli haberler gelirken, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter üzerinden "Rus askerleri Türk çocukları kurtardı" başlığıyla bir video yayınladı. İşte detaylar...