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Rusya'dan ABD'de müzakere yanıtı! Kremlin: Biden ile görüşmeye açığız, Ukrayna'dan çıkmayız

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Giriş: 02.12.2022 16:43
Son dakika haberleri... Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Joe Biden ile müzakereye açık olduğunu ancak Rus ordusunun Ukrayna’dan çıkmaya hazır olmadığını bildirdi.
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