Rusya'dan ABD'de müzakere yanıtı! Kremlin: Biden ile görüşmeye açığız, Ukrayna'dan çıkmayız

Son dakika haberleri... Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Joe Biden ile müzakereye açık olduğunu ancak Rus ordusunun Ukrayna’dan çıkmaya hazır olmadığını bildirdi.

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