Rusya ve ABD heyetleri İstanbul’da buluştu! Masada hangi kararlar alınacak?

Rusya ve ABD heyetleri, ikinci kez İstanbul'da bir araya geldi. Heyetler görüşme için art arda Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na giriş yaptı. Diplomasinin çözüm merkezi haline gelen Türkiye’den hangi kararlar alınacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.

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