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Rusya ve ABD heyetleri İstanbul’da buluştu! Masada hangi kararlar alınacak?

Rusya ve ABD heyetleri İstanbul'da buluştu! Masada hangi kararlar alınacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.04.2025 15:56
Rusya ve ABD heyetleri, ikinci kez İstanbul'da bir araya geldi. Heyetler görüşme için art arda Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na giriş yaptı. Diplomasinin çözüm merkezi haline gelen Türkiye’den hangi kararlar alınacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar değerlendirdi.
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Rusya ve ABD heyetleri İstanbul’da buluştu! Masada hangi kararlar alınacak?
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