05 Mart 2022, Cumartesi
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Rusya-Ukrayna savaşının kodları neler? Rusya savaşa nasıl sürüklendi? Yalnızlaştırma projesi mi?
Rusya-Ukrayna savaşı günlerdir dünyanın gündeminde. Taraflar arasında müzakereler devam etse de savaşın ne zaman sona ereceğine dair net bir şey söylemek mümkün değil. Peki Angloamerikan bloku neden Rusya'yı, Ukrayna'ya saldırtmıştı. Ukrayna, Rusya'ya, Afganistan gibi bataklık mı olacaktı? Rusya'nın sonu da İran gibi mi olacak? Tüm bu soruların yanıtı, Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberde.