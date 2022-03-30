Rusya-Ukrayna savaşında 35. gün! Rus ordusu çekiliyor mu?

Rusya-Ukrayna savaşında 35. güne girildi. Diplomatik çabalar sürerken çeşitli noktalarda çatışmalar ise devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Kiev ve Çernigiv bölgelerinden çekilmesinin devam ettiğini bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy barış müzakerelerinden olumlu sinyaller geldiğini ancak Rusya'nın saldırılarının sürdüğünü söyledi. Cephedeki son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıailoğlu başkent Kiev'den aktardı.

Rusya'nın doğuya doğru kaydığını belirten ve başken Kiev'de haber nöbetini sürdüren Mert Hacıaoğlu canlı yayında şunları söyledi:

"Rus ordusu Kiev ve Çernigiv'den çekilmeye devam ediyor ancak dün akşam saatlerinden beri Kiev merkeze yakın yerlerde patlama sesleri sürdü. Özellikle gıda ve akaryakıt depoları hedef alındı. İrpin bölgesinde de bombalamalar devam ediyor.

Ukrayna güçleri de saldırılara karşılık veriyor ve patlama sesleri yükseliyor. Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada son 24 saate 68 askeri üssü yok edildiğini belirtti. Ukrayna ise 17 bin 200 Rus askerinin öldürüldüğünü belirtti."