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Rusya – Ukrayna savaşı Kırım’a mı sıçrıyor? Kırım'daki Rus üssündeki patlamaların arkasında kim var?

A Haber
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Giriş: 10.08.2022 16:43
Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sürerken dün Kırım'da dikkat çeken bir patlama yaşandı. Rusya üssünde yaşanan patlama akıllara savaş "Kırım ile başladı, Kırım ile mi bitecek?" sorusunu getirdi.  A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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