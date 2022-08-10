10 Ağustos 2022, Çarşamba
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Rusya – Ukrayna savaşı Kırım’a mı sıçrıyor? Kırım'daki Rus üssündeki patlamaların arkasında kim var?
Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş sürerken dün Kırım'da dikkat çeken bir patlama yaşandı. Rusya üssünde yaşanan patlama akıllara savaş "Kırım ile başladı, Kırım ile mi bitecek?" sorusunu getirdi. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.