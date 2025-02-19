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Rusya-Ukrayna savaşı bitecek mi? Kritik zirveden çıkan mesaj ne?

Rusya-Ukrayna savaşı bitecek mi? Kritik zirveden çıkan mesaj ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.02.2025 12:21
Ukraynasız kurulan barış ve müzakerelere masalarından sonra Ukrayna lideri Zelenskiy soluğu Ankara’da aldı. Dün yapılan görüşmede Başkan Recep Tayyip Erdoğan yine dünyaya eşitlik mesajı verdi. Başkan Erdoğan’ın Zelenskiy ile çekilen şemsiyeli fotoğrafları da çok konuşuldu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Ekrem Kızıltaş ve askeri stratejist Eray Güçlüer değerlendirdi.
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Rusya-Ukrayna savaşı bitecek mi? Kritik zirveden çıkan mesaj ne?
Kritik zirveden çıkan mesaj ne?
Kritik zirveden çıkan mesaj ne?
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