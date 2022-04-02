02 Nisan 2022, Cumartesi
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Rusya-Ukrayna savaşı 38. gününde! A Haber Rusların çekildiği İrpin'de
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı 38. gününde. Rusya saldırılarını azalttı, Mariupol'de tahliyeler sürüyor. Savaşın ilk gününden itibaren 4 milyon 103 bin Ukraynalı ülkesini terk etti. Ukrayna'da en az bin 232 sivil öldü, bin 935 kişi de yaralandı. Öte yandan İstanbul’da yapılan müzakerelerden sonra Rusya, Kiev ve çevresinde operasyonlarını durdurdu ve geri çekildi. A Haber, Kiev’in kapısı olarak görülen ve şiddetli çatışmalar sonucunda Rusya’nın ele geçirdiği ve geri çekildiği İrpin’e gitti. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu o noktadan son durumu aktardı.