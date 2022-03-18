Rusya - Ukrayna krizinde Türkiye fark yarattı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizin geleceği ve Türkiye'nin çözüm konusundaki rolüne ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy'nin bağımsız bir aktör olmadığını söyleyen Yakınca, sahada kazananın Rusya olduğunu vurguladı. Zelenskiy'nin tavrına ilişkin de konuşan Yakınca, Türkiye'nin olaya dahil olması ardından yaşananları da paylaştı.İşte detaylar...