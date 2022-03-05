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Rusya savaşı bitirecek mi? Rusya konvoyu neden bekliyor? İnsani koridor ne anlam taşıyor?

A Haber
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Giriş: 05.03.2022 10:50
Rusya-Ukrayna savaşında 10. gün geride kalırken insani koridorun açılacağı 2 şehir dışında bombalama ve çatışma durumu devam ediyor. 64 kilometre uzunluğundaki Rus konvoyu Kiev’e 25 kilometre uzaklıkta bekleme halinde. Kiev’in dış mahallerinde ise çatışmalar şiddetleniyor. Peki Rus konvoyu neyi bekliyor? Rusya savaşı bitirecek mi? İnsani koridor ne anlam taşıyor? Gündemin öne çıkan başlıklarına emekli tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.
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