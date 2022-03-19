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Rusya paralı asker mi topladı? Rus ordusu neden Kiev’e giremiyor?

A Haber
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Giriş: 19.03.2022 13:03
Rusya’nın başlattığı harekat 24. gününde devam ediyor. Kiev kapısına dayanan Rus ordusu şehir merkezine yakın noktaları hedef alıyor. Peki Rusya neden Kiev’e girmiyor? Ukrayna ordusu mu durdurdu, Rus ordu mu durdu? Harita yeniden mi şekilleniyor? Savaş bölgesinde tarih uzadıkça denklem değişiyor mu? Savaşın kazanın kim? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer değerlendirdi.
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