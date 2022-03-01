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Rusya nereye kadar gidecek? Kiev kuşatması kırıldı mı? Rus ordusu ne durumda?

A Haber
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Giriş: 01.03.2022 10:24
Güncelleme:01.03.2022 10:27
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı harekat devam ederken tüm dünyaya umut olan müzakere masasında sonuç çıkmadı ve Kiev’e dün gece bomba yağdı. Sivil kayıpların sayısı artarken ekonomik yaptırımlar Rusya’da faizin yükselmesiyle sonuçlandı. Peki Rusya barış sürecini işletecek mi? Rusya kuşatmayı kaldıracak mı? Rus ordusu ne durumda? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.
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