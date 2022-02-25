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Rusya nerede duracak? Putin neyi hedefliyor? Uzman isimler A Haber’de yorumladı!
Gürsel Tokmakoğlu'nun açıklamaları:
"Burada şaşılacak bir durum yok. Putin, ZElenskiy'nin Ukrayna halkını temsil etmediğini ve Ukrayna askerinin silahları bırakmasını istiyor. Ülke savunması pasif şekilde yapılmaz. Ukrayna yönetimi ne yapıyor? Böyle bir savunma şekli olabilir mi?
Ancak aktif duruma geçerlerse bunu yapabilirler. Buna neden hazırlıklı değiller. Rusların kapılarının önüne gelmesini bekliyorlar. Ve şu anda Kiev düşmek üzere ve Cumhurbaşkanı Zelenskiy Lviv'e gidecek Biden'ın dediği şekilde.
Harkov'dan Kırım'a dikey şekilde bir karayolu var. Burası bir hat. Bu yolun doğusu yani Doğu Ukrayna. Rusya burayı emniyete almak istiyor. Aynı zaman hava kuvvetlerini etkisiz halet getirmek istiyorlar. Moldova ve Polonya istikametindeki askerlerin tamamını yok etmek. Rusya aynı zaman Odessa bölgesinde deniz hakimiyetini de sağlamak istiyor. Burada Ukrayna deniz birliklerinin olmasını istemiyor."