Rusya nerede duracak? Putin neyi hedefliyor? Uzman isimler A Haber’de yorumladı!

Tüm dünya Ukrayna’dan gelen son dakika haberlerini takip ediyor. Rusya’ye Kiev sınırlarına dayandı. Gece boyunca bombalamalar ve çatışmalar sürdü. Peki Rusya nerede duracak? Putin’in hedefi ne? Ukrayna ne kadar karşılık verebilecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu ile Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.

Gürsel Tokmakoğlu'nun açıklamaları:

"Burada şaşılacak bir durum yok. Putin, ZElenskiy'nin Ukrayna halkını temsil etmediğini ve Ukrayna askerinin silahları bırakmasını istiyor. Ülke savunması pasif şekilde yapılmaz. Ukrayna yönetimi ne yapıyor? Böyle bir savunma şekli olabilir mi?

Ancak aktif duruma geçerlerse bunu yapabilirler. Buna neden hazırlıklı değiller. Rusların kapılarının önüne gelmesini bekliyorlar. Ve şu anda Kiev düşmek üzere ve Cumhurbaşkanı Zelenskiy Lviv'e gidecek Biden'ın dediği şekilde.

Harkov'dan Kırım'a dikey şekilde bir karayolu var. Burası bir hat. Bu yolun doğusu yani Doğu Ukrayna. Rusya burayı emniyete almak istiyor. Aynı zaman hava kuvvetlerini etkisiz halet getirmek istiyorlar. Moldova ve Polonya istikametindeki askerlerin tamamını yok etmek. Rusya aynı zaman Odessa bölgesinde deniz hakimiyetini de sağlamak istiyor. Burada Ukrayna deniz birliklerinin olmasını istemiyor."