Rusya kontrolündeki Herson’da ekmek ve market kuyruğu!

Rusya tarafından ele geçirilen Herson'da bulunan Türk vatandaşı Fatih Korkmaz bölgede yaşananları A Haber canlı yayınında aktardı. Fatih Korkmaz, “Burada ekmek ve marketlerde çok yoğun bit kuyruk var.” ifadelerini kullandı.

Fatih Kormaz'ın canlı yayında aktardıkları:

"Şu anda marketlerde alacak bir şey yok. Marketler ellerindeki stoklarını satıyorlar, kalan ürünler şu anda satılıyor. Buraya yeni gelen bir ürün yok. Herson'a giriş ve çıkış kapalı. İnsanlar burada şu anda sadece ekmek ve su ihtiyacı karşılayabiliyor.

Şu anda şehir içinde bir çatışma yaşanmıyor ancak şehir giriş ve çıkışlarda çatışmalar sürüyor. Şehrin hakimiyeti şu anda Ruslarda. Belirli saatlerde insanların çıkıp ihtiyaçlarını karşılamasına izin veriyorlar. Ancak marketlerde ürün kalmadı."