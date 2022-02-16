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Rusya bugün işgale başlayacak mı? ABD'nin amacı ne? Ukrayna’da gergin bekleyiş

A Haber
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Giriş: 16.02.2022 12:01
Tüm dünya Rusya-Ukrayna sınırında devam eden gerginliğe kilitlenmiş durumda. ABD, Rusya’nın bugün Ukrayna’yı işgal edeceğini iddia etmişti. Rusya tarafı ise bunun bilgi terörü olduğu açıklamış ve Rusya lideri askerlerin bir kısmının geri döndüğünü duyurmuştu. Peki ABD'nin saldırı için iddia ettiği tarih 16 Şubat'ta Rusya saldıracak mı? Savaş mı kazanacak yoksa diplomasi mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.
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