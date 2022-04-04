Rus ordusu savaş suçu mu işliyor? Rusya’ya soykırım soruşturması açılır mı?

Ukrayna'da Rus ordusunun işgali 40. gününe girerken Ukrayna ordusu başkent Kiev'in çevresindeki kentlerde yeniden kontrolü sağlıyor. Özellikle Bucha ve İrpin'den kan donduran görüntüler dünyanın gündemine oturdu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Ukrayna ordusunun tekrar kontrolü sağladığı Bucha şehrinde elleri arkadan bağlanarak katledilmiş sivillere rastlandığını bildirdi. Yine Bucha'da 280 sivilin gömüldüğü bir toplu mezar da bulundu. Peki Rusya bunları neden yaptı? Rusya’nın kabul etmediği görüntüler gerçek mi? Rusya savaş suçu mu işliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi Başkanı emekli kurmay albay Gürsel Tokmakoğu değerlendirdi.

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