İsrail'de kritik seçimler başladı: Netanyahu için yolun sonu mu?

İsrail'de merakla beklenen genel seçimlerde oy kullanma işlemi sabah saat 07.00 itibarıyla başladı. Gazze başta olmak üzere son 3 yılda 6 ülkeye saldırılar düzenleyen aşırı sağcı hükümetin lideri Binyamin Netanyahu için adeta bir referandum niteliği taşıyan kritik seçimde, sandıklar Türkiye saatiyle 23.00'te kapanacak. Bölgedeki son durumu ve kritik dengeleri aktaran Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar, sahadaki atmosferi ve masadaki tüm hükümet senaryolarını detaylarıyla paylaştı.