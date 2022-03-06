06 Mart 2022, Pazar
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Rus ordusu Kiev’in kapısında! Bölgede neler yaşanıyor?
İrpin ve Bucha’da patlama sesleri artık giderek yükseliyor. Sivillerin tahliyesi bölgede kesilmiş durumda. Dün A Haber ekiplerinin yanına bomba düşmüştü. Sıcak noktadan Kiev merkeze gelen A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu sokak savaşına hazırlanan başkentten son durumu canlı yayında aktardı.