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Rus ordusu Kiev’in kapısında! Bölgede neler yaşanıyor?

A Haber
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Giriş: 06.03.2022 13:32
İrpin ve Bucha’da patlama sesleri artık giderek yükseliyor. Sivillerin tahliyesi bölgede kesilmiş durumda. Dün A Haber ekiplerinin yanına bomba düşmüştü. Sıcak noktadan Kiev merkeze gelen A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu sokak savaşına hazırlanan başkentten son durumu canlı yayında aktardı.
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