Rus konvoyu Kiev’e ne zaman girer? Şehir savaşı nasıl sonuçlanır?

Uzunluğu uydu görüntülerine bile yansıyan 64 kilometrelik Rus konvoyu, Kiev’e olan ilerleyişini sürdürüyor. Peki Rusya’nın amacı ne? Konvoy şehre girecek mi? Meskun mahal savaşları olur mu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Arel Üniversitesi Uluslararası Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Özgöker değerlendirdi.

Prof. Dr. Uğur Özgöker'in değerlendirmeleri:

"Kiev kolay kolay Rusya'nın kontrolüne geçmeyecek. Meskun mahal savaşları, güçlü taraf için saldıran taraf için en çok zayiat verilen savaştır. Rusya, Hitler intihar ettikten sonra Berlin'e girdi 1 haftada 600 bin Rus askeri öldü. Yani meskun mahal savaşlarında tanklar, toplar çalışmaz.

Ukrayna'daki dostum, 'Rusya, füzelerle sivil halkı vuruyor, altyapıyı yok ediyor' dedi. Rusya, Kırgızistan'dan da asker istedi. Rusya şehrin dışından topçu atışlarıyla şehri teslim almaya çalışıyor. Putin zaman ne kadar uzarsa o kadar zarar göreceğini biliyor."