Rus heyet İdlib için Türkiye'ye geliyor! Türkiye yeni stratejisini devreye sokacak

Rus heyet bugün Türkiye'ye gelecek. Soçi Mutabakatı sınırlarının korunması mesajı verilecek. Eğer rejim "Şubat" sonuna kadar o sınırların gerisine çekilmez ise Türkiye yeni stratejisini devreye sokacak.