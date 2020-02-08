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08.02.2020
Rus heyet İdlib için Türkiye'ye geliyor! Türkiye yeni stratejisini devreye sokacak
Rus heyet bugün Türkiye'ye gelecek. Soçi Mutabakatı sınırlarının korunması mesajı verilecek. Eğer rejim "Şubat" sonuna kadar o sınırların gerisine çekilmez ise Türkiye yeni stratejisini devreye sokacak.
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