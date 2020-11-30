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Rus Barış Gücü kurulacak "Ortak Harekat Merkezi" için Berde’ye geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.11.2020 12:20
Güncelleme:30.11.2020 12:30
Rus askerleri, Azerbaycan'ın Berde kentinde kurulacak Ortak Hareket Merkezi için bölgeye geldi. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak bölgeden son detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

Rus askerleri Karabağ'a sınır olan Berde'ye ulaştı. Bakü üzerinden tren ile gelen Barış Gücü askerlerinin araçları trenlerden indirildi.

1960 ASKER BÖLGEYE GİDECEK

Berde'ye Barış Gücü'ne bağlı askerlerin transferi yoğun şekilde devam ediyor. Toplamda 1960 asker bölgeye gelecek ve operasyon gizli bir şekilde yürütülüyor. Bölgede Türkiye ile birlikte Ortak Harekat Merkezi kurulacak.

BÖLGEDEN YAKIN TAKİP YAPILACAK

Buradaki askerler Karabağ'da yaşanabilecek ateşkes ihlallerini buradan takip edecek. Rus askerleri Şuşa, Ağdam, Kelbecer ve Laçin bölgesinde devriyelerini yoğun bir şekilde gerçekleştiriyor. Kısa bir süre sonra Türk askerleri de bu devriyelere eşlik edecek.

TÜRK ASKERLERİ GÖREV YAPACAK

Yarın Laçin bölgesinde Ermeni askerler çıkış yapacak ve bölge tamamen Ermeniler'den arındırılmış olacak ve devriyeler başlayacak. Türk askerlerinin de bölgeye gelmesi bekleniyor.

Buranın boşaltılmasıyla Karabağ tamamen arındırılacak. 12 Aralık'ta Türk askerlerinin göreve başlaması bekleniyor. Türk askerlerinin bölgeye A-400M nakliye uçakları ile geleceği öğrenilen bilgiler arasında...

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