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Ermenistan Meclisi'nde şok görüntüler! Azerbaycan tartışması ardından...

’nde karşısında kaybedilen savaşın tartışması yaşandı. Milletvekili konuşma yaptığı sırada verince tartışma büyüdü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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Ermenistan Meclisi'nde şok görüntüler! Azerbaycan tartışması ardından...

Ermenistan Meclisi'nde Azerbaycan karşısında kaybedilen savaş hakkında iki milletvekili arasında tartışma yaşandı.

Milletvekili Amazasp Danielyan konuşma yaptığı sırada Mikael Melkumyan sert tepki verdi.

Tartışma büyüyünce milletvekilleri güvenlikler tarafından sakinleştirildi.

Ermenistan Meclisinde Azerbaycan tartışması! Birbirlerine girdiler... ERMENİSTAN MECLİSİ'NDE AZERBAYCAN TARTIŞMASI! BİRBİRLERİNE GİRDİLER...

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