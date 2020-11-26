Ermenistan Meclisi'nde şok görüntüler! Azerbaycan tartışması ardından...
Ermenistan Meclisi’nde Azerbaycan karşısında kaybedilen savaşın tartışması yaşandı. Milletvekili Amazasp Danielyan konuşma yaptığı sırada Mikael Melkumyan sert tepki verince tartışma büyüdü.
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Ermenistan Meclisi'nde Azerbaycan karşısında kaybedilen savaş hakkında iki milletvekili arasında tartışma yaşandı.
Milletvekili Amazasp Danielyan konuşma yaptığı sırada Mikael Melkumyan sert tepki verdi.
Tartışma büyüyünce milletvekilleri güvenlikler tarafından sakinleştirildi.
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