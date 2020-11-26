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Azerbaycan Karabağ'ı kurtardı sığınmacılar geri döndü

'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinin kurtarmasıyla bölgedeki olumlu değişim her geçen gün artıyor. Güvenliği sağlayan Rusya, son 24 saatte 1777 sığınmacının Karabağ'a döndüğü duyurdu.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020
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Azerbaycan Karabağ'ı kurtardı sığınmacılar geri döndü

Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'a 1700'den fazla sığınmacının dönüş yaptığını duyurdu.

RUS BARIŞ GÜÇLERİ REFAKAT ETTİ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'a 1777 sığınmacının döndüğünü ve Rus barış güçlerinin sığınmacılara refakat ettiğini duyurdu.

Bakanlık, "Erivan'dan kalkan ve 1777 kişiyi Dağlık Karabağ'a getiren otobüsler, Hankendi'deki ana meydana ulaştı. Konvoyun hareketi, Rus barış gücü birlikleri ve askeri polis devriyelerinin eşliğinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

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