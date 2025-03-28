28 Mart 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
RTÜK’ten provokatif yayınlara ceza! Sözcü TV, Tele1, Halk TV ve Now TV…
İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan yayınlarla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan ceza yağdı. Yapılan yayınlarla ilgili provokasyona çanak tutan Sözcü TV, Tele1, Halk TV ve Now TV kanallarına üst sınırdan para cezası ile 5 program durdurma ve 10 gün süreyle yayın durdurma yaptırımları uygulandı.