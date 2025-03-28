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RTÜK’ten provokatif yayınlara ceza! Sözcü TV, Tele1, Halk TV ve Now TV…

RTÜK’ten provokatif yayınlara ceza! Sözcü TV, Tele1, Halk TV ve Now TV…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.03.2025 09:45
İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan yayınlarla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan ceza yağdı. Yapılan yayınlarla ilgili provokasyona çanak tutan Sözcü TV, Tele1, Halk TV ve Now TV kanallarına üst sınırdan para cezası ile 5 program durdurma ve 10 gün süreyle yayın durdurma yaptırımları uygulandı.
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RTÜK’ten provokatif yayınlara ceza! Sözcü TV, Tele1, Halk TV ve Now TV…
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