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Roketli saldırılara 'Solar' önlemi! Güvenlik zırhı genişletiliyor

A Haber
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Giriş: 29.11.2022 13:46
Türkiye sınır güvenliği için tedbirleri artırdı. Sınır hattına roketli saldırılara karşı 'solar' önlemi getirilecek. Suriye sınırında bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.
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