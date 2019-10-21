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21.10.2019

Resulayn'daki terör tünelleri böyle görüntülendi!

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Resulayn ilçe merkezinin altını örümcek ağı gibi saran tünel sistemi görüntülendi. Tünelin ilçe merkezinin çeşitli noktalarını birbirine bağladığı ve Türkiye sınırına ulaştığı görüldü.

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