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21.10.2019
Resulayn'daki terör tünelleri böyle görüntülendi!
Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Resulayn ilçe merkezinin altını örümcek ağı gibi saran tünel sistemi görüntülendi. Tünelin ilçe merkezinin çeşitli noktalarını birbirine bağladığı ve Türkiye sınırına ulaştığı görüldü.
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