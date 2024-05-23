Reisi'ye veda! Reisi’nin ölümü İran’ı nasıl etkiler?

İran helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor. Reisi bugün toprağa verilecek. Defin öncesinde ise son büyük tören dün Tahran'da yapıldı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ cenaze töreninden detayları aktardı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Efe Sıvış konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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