04 Şubat 2022, Cuma
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Regaip Kandili'nin önemi nedir? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber'de anlattı
A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Regaip Kandili'nin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erbaş " Üç ayların başlangıcı olması vesilesiyle önemlidir. Müminleri Allah'a yönelmeye, ibadetlere yönelmeye teşvik ettiği için bizim için geceler değerlidir." ifadelerini kullandı. Peki Regaip gecesinin önemi nedir? İşte detaylar...