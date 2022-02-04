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Regaip Kandili'nin önemi nedir? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber'de anlattı

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Giriş: 04.02.2022 00:09
A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Regaip Kandili'nin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erbaş " Üç ayların başlangıcı olması vesilesiyle önemlidir. Müminleri Allah'a yönelmeye, ibadetlere yönelmeye teşvik ettiği için bizim için geceler değerlidir." ifadelerini kullandı. Peki Regaip gecesinin önemi nedir? İşte detaylar...
Regaip Kandili’nin önemi nedir? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber’de anlattı
Regaip Kandili'nin önemi nedir? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber'de anlattı
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