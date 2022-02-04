Regaip Kandili’nin önemi nedir? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber’de anlattı

A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Regaip Kandili'nin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erbaş " Üç ayların başlangıcı olması vesilesiyle önemlidir. Müminleri Allah'a yönelmeye, ibadetlere yönelmeye teşvik ettiği için bizim için geceler değerlidir." ifadelerini kullandı. Peki Regaip gecesinin önemi nedir? İşte detaylar...