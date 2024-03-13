13 Mart 2024, Çarşamba
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Ramazan’ın vazgeçilmezi ‘hurma’! Glikozlu hurma nasıl anlaşılır?
İftar ve sahurların vazgeçilmezi hurma, ramazan ayında en çok tüketilen gıda ürünlerinden biri. Ancak pek çok gıda ürününde olduğu gibi hurmaya da hile katılıyor, hurmalar glikoz şurubu ile yıkanıyor. Böylece vücuda fazla şeker yüklenmiş oluyor. Peki hurma alırken nelere dikkat edilmeli? Yanıtını A Haber ekibi araştırdı. İşte detaylar…