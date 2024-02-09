Putin’in tarihi röportajı yayınlandı! Ruslar Polonya’ya saldıracak  mı?

Dünyanın merakla beklediği röportaj yayınlandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşından bu yana ilk kez Batı'lı bir gazeteciye konuştu. Cephedeki son durumdan, NATO ile ilişkilere uluslararası sahnede gündemi değiştirecek mesajlar verdi.

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