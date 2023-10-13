13 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Putin'den İsrail'e sert uyarı: Kara harekatının ağır sonuçları olur

Putin'den İsrail'e sert uyarı: Kara harekatının ağır sonuçları olur

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.10.2023 16:44
Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail'i Gazze'ye kara harekatı konusunda uyardı. Ayrıntıları Moskova'da bulunan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Haber çatışma bölgesinde
A Haber çatışma bölgesinde
Gazze’nin bombalanmasından yeni görüntü!
Gazze’nin bombalanmasından yeni görüntü!
ABD uçak gemiz Doğu Akdeniz’de!
ABD uçak gemiz Doğu Akdeniz’de!
Müslümanlar Gazze için ayakta
Müslümanlar Gazze için ayakta
Dışişleri’nden İsrail’e 24 saat tepkisi!
Dışişleri'nden İsrail'e 24 saat tepkisi!
Putin’den İsrail’e sert uyarı
Putin'den İsrail'e sert uyarı
Mescid-i Aksa’da son durum
Mescid-i Aksa'da son durum
Türkiye’nin Gazze’ye yardımları Mısır’da
Türkiye'nin Gazze'ye yardımları Mısır'da
ABD ile güvenlik sorunumuz var
"ABD ile güvenlik sorunumuz var"
Gazze’ye destek gösterilene yasak!
Gazze’ye destek gösterilene yasak!
Dünyanın gözü önünde sürgün ve soykırım
Dünyanın gözü önünde sürgün ve soykırım
A Haber çatışma bölgesinde
A Haber çatışma bölgesinde
Daha Fazla Video Göster