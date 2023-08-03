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Putin Türkiye'ye geliyor! Gündemde tahıl koridoru var

A Haber
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Giriş: 03.08.2023 10:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladımir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, Putin'e Türkiye'nin Karadeniz tahıl anlaşmasının devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini söyledi. Görüşmede Putin'in Türkiye ziyareti de gündeme geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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