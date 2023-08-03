03 Ağustos 2023, Perşembe
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Putin Türkiye'ye geliyor! Gündemde tahıl koridoru var
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladımir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, Putin'e Türkiye'nin Karadeniz tahıl anlaşmasının devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini söyledi. Görüşmede Putin'in Türkiye ziyareti de gündeme geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.