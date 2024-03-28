28 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Putin hangi ülkeleri tehdit etti? Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi

Putin hangi ülkeleri tehdit etti? Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.03.2024 12:08
Güncelleme:28.03.2024 12:09
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya verilecek F-16 savaş uçaklarının, Rusya'ya karşı üçüncü ülkelerin havaalanlarını kullanmaları halinde nerede olurlarsa olsunlar meşru hedefleri olacağını söyledi. Batı Ukrayna'ya F-16 verecek mi? Verirse bu uçaklar nereden kalkacak, Putin'in dediği gibi hedef olurlarsa savaş yayılır mı? Bu büyük bir savaşa yol açar mı? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Putin hangi ülkeleri tehdit etti?
Putin hangi ülkeleri tehdit etti?
CHP’de para sayma soruşturması
CHP'de para sayma soruşturması
Yerli ve milli kara kutu AMİR A Haber’de
Yerli ve milli kara kutu AMİR A Haber'de
İzmir’de Cumhur İttifakı adayına övgü: Çok yakışıyorsunuz
İzmir’de Cumhur İttifakı adayına övgü: Çok yakışıyorsunuz
Mamak için projeleri neler? A Haber’de anlattı
Mamak için projeleri neler? A Haber'de anlattı
AK Parti’den sandık güvenliği tedbirleri
AK Parti'den sandık güvenliği tedbirleri
Çanakkale için projeleri neler? A Haber’de anlattı
Çanakkale için projeleri neler? A Haber’de anlattı
Ekrem İmamoğlu hakkında bomba gerçek
Ekrem İmamoğlu hakkında bomba gerçek
DEM Parti’den CHP’ye gözdağı
DEM Parti’den CHP’ye gözdağı
Pusulalar basıldı! Sandıklar hazır
Pusulalar basıldı! Sandıklar hazır
Ne kefenleri var ne mezarları
Ne kefenleri var ne mezarları
Putin’den F-16 tehdidi: Nerede olsa vururuz
Putin'den F-16 tehdidi: Nerede olsa vururuz
Daha Fazla Video Göster