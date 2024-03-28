Putin hangi ülkeleri tehdit etti? Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya verilecek F-16 savaş uçaklarının, Rusya'ya karşı üçüncü ülkelerin havaalanlarını kullanmaları halinde nerede olurlarsa olsunlar meşru hedefleri olacağını söyledi. Batı Ukrayna'ya F-16 verecek mi? Verirse bu uçaklar nereden kalkacak, Putin'in dediği gibi hedef olurlarsa savaş yayılır mı? Bu büyük bir savaşa yol açar mı? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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