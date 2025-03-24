Provokatörlerden öğrencilere eylem baskısı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘yolsuzluk ve terör’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu için sokaklara dökülen İBB’li vandallar, izinsiz gösteri düzenleyerek provokasyona girişti. Kamu düzenini bozmak için harekete geçen provokatörler, güvenliği sağlamak amacıyla barikat kuran polis ekiplerine saldırdığı görüntüler kamuoyunda tepkilere neden oldu. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, söz konusu marjinal gurupların nasıl örgütlendiğine yönelik önemli açıklamalarda bulundu