Provokasyon yapmak isteyen HDP'li vekile polisten tokat gibi sözler: Sana anayasadan, genel ahlaktan bahsederim

Son dakika haberleri... Her fırsatta provokatif eylemlerin içinde yer alan HDP'liler bir kez daha olay çıkardı. HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve beraberindeki partililer polislere saldırdı. "Bana bir şey yapamazsın" diyen vekile polis cevabını verdi.