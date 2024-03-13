13 Mart 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Programdan kaçmaya çalıştı | CHP'nin kara paraları canlı yayında konuşuldu CHP'li Dursun Çicek rahatsız oldu!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBBSK Başkanı Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler ortaya çıktı. Tüm Türkiye'de büyük bir infiale neden olan görüntüler tartışma konusu olurken, CHP'li Dursun Çicek para kulelerinin konuşulmasından rahatsız oldu yayını terk etmek istedi. Katıldığı canlı yayında CHP’li Çiçek, “Eğer bu konuyu tartışmaya devam edeceksek ben müsaade istiyorum” ifadelerini kullandı. Sunucunun, “İnsanlar merak ediyor siz etmiyor musunuz?” sorusuna ise CHP’li Çiçek, “Hayır insanlar merak etmiyor, hiç merak etmiyorum” karşılığını verdi.