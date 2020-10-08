Prof. Dr. Tufan Gündüz'den A Haber'de flaş sözler: Ermenistan yenilgiye mahkumdur

Akademisyen-yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz, A Haber'e özel Azerbaycan'ın Kafkas coğrafyasındaki yeri, Ermenistan ile yaşanan gerilimin arka planı ve Türkiye Azerbaycan bağına ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. "Ermenistan yenilgiye mahkumdur" diyen Gündüz, Türk dünyasına da kritik bir çağrıda bulundu.

Prof. Dr. Tufan Gündüz, A Haber'e özel Azerbaycan'ın Kafkas coğrafyasındaki yeri, Ermenistan ile yaşanan gerilimin arka planı ve Türkiye Azerbaycan bağına ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.



Tufan Gündüz'ün mesajları şöyle;



DERİN BAKÜ-İSTANBUL BAĞI



Bakü kendisini hiçbir zaman İstanbul'dan uzak görmemiştir. İstanbul öksürdüğünde Bakü hastalanmış, Bakü hapşırdığında İstanbul nezle olmuştur. Bu kadar içiçedir. Azerbaycan bizim sadece sınır komşumuz değil, Oğuz olmaları sebebiyle de kan bağlarımız olan bir topluluğun yaşadığı bir bölgedir.



"100 YILDIR UĞRAŞTIKLARI KONU..."



İran'ın kültür politikaları içerisinde Türkleri yok sayfama vardır. Bir milletin soy bağlarını koparırsanız, o milletin kültürünü değiştirmek kolay olur. O yüzden 100 yıldır uğraştıkları konu siz Türk değil Azeri'siniz. Türklerle ilgili bir bağınız olmadığıdır. Bu politika Sovyetler tarafından da benimsenmiştir. Özellikle Stalin döneminde "Azeri" kelimesi kuvvetli bir şekilde işlenmiştir. Dolayısıyla orada da amaç Azerbaycan Türklüğünün Türkiye Türklüğü ile bağını koparmaktır.

"KONU TÜRK DÜNYASININ MESELESİDİR"

Dil bağı kültür bağıdır. Soy kökleri çok önemlidir. Soy kökünü kopardığınızda bir milletin üzerinde her türlü oyunu oynayabilirsiniz. O yüzden biz ısrarla ve inatla diyoruz ki; hayır kardeşim Azeri demeyiniz! Azeri demek bir politikaya alet olmaktır! "Ermeniler ile Azeriler savaşıyor" diye başlık atıyor gazeteler. Türkler ile Ermeniler savaşıyor deyin olsun bitsin yani. Çünkü orada savaşanlar Türkler. O bölgenin Türk toprağı olduğunu, orada Türkçe konuşulduğunu yer adlarının da Türkçe olduğunu biz zihnimizde oturtmak zorundayız. Somutlaşmadıkça biz uzaktan seyrederiz. Konu uzaktan seyredilemeyecek kadar ciddidir. Türk dünyasının ortak meselesidir.



"ERMENİSTAN YENİLGİYE MAHKUM"

Yenilgiye mahkumlar. Şunu da anlatmak lazım ey Ermenistan halkı; sizi yanlış yönlendiren siyasi partilerin, hükümetlerin arkasından gitmeyiniz. Sizin refahınız bölge barışındadır. Türkiye ile Azerbaycan ile yapılacak barıştadır. Sizi işgale, askere sevk edenler; sizi ölüme, açlığa perişanlığa mahkum edenler sahte hükümetlerdir sahte milliyetçilerdir.