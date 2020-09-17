Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber’de açıkladı: Türkiye olmadan kimse Doğu Akdeniz'de hareket edemez

Doğu Akdeniz’de son durum ne? Kim kiminle saf tutuyor? Türkiye’nin hamleleri ile çılgına dönen Yunanistan ve Batı, Türkiye’yi yaptırım ile tehdit ediyor. Bu duruma aldırış etmeyen Türkiye yeni kartlarını oynama aşamasında… Uluslararası Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında harita üzerinde bölgede yaşananları derinlemesine analiz etti. 12 ada üzerinde yaşanan gerilimi masaya yatıran Hakkı Caşın, Lozan ve Paris Antlaşmalarına atıfta bulundu ve bölgeye yığılan askeri faaliyetleri açıkladı. ABD’nin ve Fransa’nın neler peşinde olduğunu irdeleyen Caşın, “korsan faaliyetler”in boy gösterdiğini söyledi. Türkiye’nin olası bir “savaş” ve “tahrik” durumunda neler yapabileceğini tek tek anlattı. Caşın “Türkiye olmadan kimse Doğu Akdeniz'de hareket edemez” dedi. Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde katılımcılara hitabında da bugün net mesajlarını yineleyerek Doğu Akdeniz'le ilgili "Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye'nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği, artık konunun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.