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Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu Amerika’dan Kılıçdaroğlu’na seslendi! Çok ağır sözler: Utanmıyor musun sen? | Video

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Giriş: 25.05.2020 18:39
Güncelleme:25.05.2020 18:39
Amerika’dan bağlandığı yayınlarla Türkiye’de gündem olan pandemi sürecinin popüler doktoru Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Tabipler Odası’nn siyasete bulaştıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki gösterdi. Prof. Dr. Çilingiroğlu, “CHP liderine söylüyorum. Utanmıyor musun sen? Gidip de siyaseti tabipler odasının içine katmaya. Orası hiç kimsenin kürsüsü değil, orası doktorların kürsüsü” dedi. Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberi...

A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu ,Tabipler Odası'nı siyasete bulaştıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

Çilingiroğlu şunları söyledi: "Yav ne biçim adamsın. Sen koronavirüsten önce ölmüşsün kardeşim. Sana koronanın çarpmasına gerek yok. Sen yaşadığın hayatı boşuna yaşıyorsun. CHP liderine söylüyorum. Utanmıyor musun sen? Gidip de siyaseti tabipler odasının içine katmaya. Utanmıyor musun? Orası hiçbir kimsenin kürsüsü değil, orası doktorların kürsüsü. Ayrıca oraya CHP'yi davet edip tabipler odasını bir siyasete çeviren kişileri de kınıyorum."

(Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu)

CHP'NİN YAPTIĞI HİÇBİR ŞEY YOK

Mehmet Çilingiroğlu, şöyle devam etti: "Bir şey daha söyleyeyim. Rahmetli Demirel, Özal öldüğünde biz acil servisteydik. Demirel o zaman söylemişti. Dedi ki 'altı kere geldin, tekrar gelmeye utanmıyor musun, seçim propagandası yaparken'. O da ne dedi biliyor musunuz? 'Altı kere gittim ama yedinci kez geldim' dedi. Demek istediğim şu: Hiçbir ülke mükemmel değil. Zannediyor musunuz ki Amerika mükemmel… Her şeyi eleştiriyorlar. Dünyanın en büyük havalimanı açıldı onu eleştirdiler, CHP Antalya'ya çivi çakmadı, çivi… Oktobur festivali yapıyormuş, laklak içecek ayyaş ayyaş. Ne yaptın! Benim Antalyama ne yaptın? Benim Antalya'ma bütün üst geçitleri alt geçit, yürüyen merdivenle yapmış. Konya altını yapan Konya altın fıstık gibi olmuş gidin gördün. Erol Ergin geliyor orada şarkı söylüyor, ediyor. Çivi çakmadı çivi. Getirmiş bir tane Atatürk heykeli. Benim çocukluğumdan heykeli getirmiş, AVM'nin önüne koymuş. Yaptığı başka bir şey yok. Niye bir şey yapmıyorsun?"

DAMLA KAYA/SABAH

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