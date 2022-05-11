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Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan sığınmacı yorumu: Atalım diyorlar! Neyi atıyorsun

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Giriş: 11.05.2022 23:10
Son zamanlarda belli odaklar tarafından Türkiye'nin gündemine sokulan ve toplumu yabancı düşmanlığı üzerinden büyük bir provokasyona sevk etmek istenen sığınmacı meselesi A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Prof. Dr. İlber Ortaylı tarafından değerlendirildi. Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ortaylı, "Başımızda bir mülteci sorunu var. ‘Hepsini atalım’ diyenler var. Neyi atıyorsun? Bunların içinde Uygur, Afgan var. Türkmen var, Arap var. Sen çıkıp diyorsun ki hepsini atalım diyor" dedi.
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