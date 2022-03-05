Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan A Haber’e Rusya - Ukrayna savaşı ile ilgili SON DAKİKA açıklamaları | Türkiye ve Rusya...

Son dakika | A Haber özel haber... Türkiye’nin önemli tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik yürüttüğü işgal harekatını tarihsel gelişimi ile A Haber’e özel değerlendirdi. Peki, Kardeniz'de neler olur? Türkiye ve Rusya bu bölgede ne yapar? İşte Ortaylı'nın açıklamaları...

A Haber, Rusya'nın Ukrayna işgalini Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya sordu. Çok önemli açıklamalarda bulunan Ortaylı, "Kiev şu anda Tabii Ukrayna Merkezi oldukça Rusya'ya yakın sınırları itibarıyla çok yakın zamanlara kadar kesif Rusya Rusça konuşulurdu. Ukrayna ve Rusya bir bunlar aynı millet, aynı vatan. Bu çok yaygın bir görüştür. Yani bunu şimdi sırf Putin söylemiyor.

Bu bir ifade tarzı. Böyle bir zihniyet vardı. Ukrayna'da da taraftarları vardı. Bunun o tabii şimdi tamamen değişti. Odessa'da Kiev de artık Ukraynaca okutuluyor ders yapılıyor. Bununla birlikte iki dilli bir memleket tabii. Şimdi bu vaka, bu savaş maalesef bu bir şeyi belirsizlik demeyelim de bu kombinasyona Ukrayna Rus şeyini ortadan kaldıracak öyle görünüyor. Yani bu kadar fazla büyük çatışma bu kadar zayiat bu tarafta iki tarafta da tesirleri var" şeklinde konuştu.

Ortaylı, "Bir taraf Rusya belki daha çok bir şey olacak uzaklaşacak bunlara bir kısmı da bunu kabul edecek bu böyle ne lüzum var çıkmaya diyecek görünüyor. Ukrayna'da ise artık millet ne seni bunlarla oturulmaz demeye başlayacak. Yani bu sınav milletler arasında tarihteki Polonya Rusya çalışmasından ki yakın zamanlara kadar devam etti sonra gelen ikincisi… Bu çok şiddetli bir gerilim yaratan aradı." cümlelerine yer verdi.

KARADENİZ'DE NE OLMALI?

İlber Ortaylı, güney Karadeniz'in Türkiye kontrolünde kalmasının bölgeye güven vereceğini söyledi.

Ortaylı şu ifadeleri kullandı;

"Karadeniz kıyılarının Rusya şu veya bu şekilde giriyor. Yani kuzey Karadeniz kıyıları daha Gürcistan'a kadar Rusya'nın kontrolüne girecek diye anlaşılıyor. Fakat güney bizdedir. Eğer Karadeniz'i bu iki kuvvet paylaşmayı bilirse çok iyi olur. Çünkü ben artık eminim ki Bulgaristan ve Romanya soğuk savaş dönemindeki gibi değil. Gürcistan da değil. Gürcistan Rusya'dan hem ayrıldı hem de çok fazla batılıların şu veya bu şekilde taarruzuna penetrasyonda sızmasına demiyorum o kadar masum değil. Taarruzuna açık hale gelir bu çok açık.

Onun için iki denizin üstünde Rusya'nın yerleşeceği ihtimali görünüyor. Ukrayna'nın kıyıları ne kadar olacak belli değil hala her sonda çatışmalar Zaporoje işte girdi ki nükleer bir merkez. Çok korkutucu… Daha trans Dinyeper denen batıdaki Rusya Rus nüfusu kalabalık olduğu bir kıyılar Odessa'ya kadar orada nasıl bir yerleşme olur? Nasıl bir düzen kurulur? Onun üzerine konuşmak çok erken. Fakat kuzey Karadeniz'de Rusya yerleşecek olsa bile ki, öyle görünüyor. Bu ne kadar devam eden nasıl gider belli değil. Kesinlikle Karadenizli paylaşan iki kuvvetin arasında bir anlaşma olması lazım yani birbirlerini tanımaları… Türkiye tarafından bir mesele çıkmaz.

Rusya'nın bunu anlaması lazım ve Doğu Karadeniz'de Doğu Akdeniz denen bölgede bahri hakimiyette Türkler öne geçtiler. Bunu bütün Batı önlemeye çalışıyor ya böyle bir tarihi gelişim vardı. 16. asırı yaşamak istemiyoruz havasındalar. Kimse 16. asrı yaşamadı. Onun sular akıp gitmiş. Ama yeni dünyada da küçük Asya'ya hakim olan bir memleketin denizlerde yaşamak zorunda olduğu denizleri korumak zorunda oldu. Böyle saçma sapan kıta sahanlığı ve kıyı hakimiyeti problemleriyle önünün kesilmesini mümkün olmadığı çok açıktır.

Bu hegemonya meselesi değildir Bu bir yaşam meselesidir. Güney Karadeniz Türklerin kontrolünde kalırsa huzur olur ve Akdeniz bölgesinde Doğu Akdeniz de Türklerin bahri hakimiyetinin tanınması gerekir çünkü bu bizim yaşadığımız saha çok açık."

RUSYA-BATI ÇATIŞMASI VE YAPTIRIMLAR KONUSU

Tarihçi İlber Ortaylı, batı ülkelerinin Rusya'ya karşı yaptırımlarını da değerlendirdi.

Ortaylı, "Rusya, Moskova tavrını etkiliyor. Daha sinirli bir şey içine girdiler. Ne olacak ama bilmiyorum bir değişiklik olacak. Ama bu değişiklik Türkiye rolü daha büyüyecek sonraki pozisyonu daha kuvvetlenecek bunu tanıması lazım herkesin çünkü başka türlü denge tesis edilemez." dedi.