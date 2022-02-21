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"Poyrazköy" soruşturmasında yeni gelişme: 68 şüpheli hakkında iddianame!

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Giriş: 21.02.2022 15:24
Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat" davasında kumpas kurduğu gerekçesiyle yürütülen soruşturmada, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 68 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
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