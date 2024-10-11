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Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti: Suç makinesine müebbet talebi!

Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti: Suç makinesine müebbet talebi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 18:29
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi yunus emre geçti hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma tamamlandı. Yunus emre geçti hakkında birçok suç daha ortaya çıktı. Detaylar A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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Suç makinesine müebbet talebi!
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