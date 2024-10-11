Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti: Suç makinesine müebbet talebi!

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden suç makinesi yunus emre geçti hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma tamamlandı. Yunus emre geçti hakkında birçok suç daha ortaya çıktı. Detaylar A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.

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