Polis Arama Kurtarma Timi faaliyete başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde afet ve acil durumlarda görevlendirilmek üzere "PAK" yani Polis Arama Kurtarma birimi kuruldu. Detayları A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Emniyet teşkilatı bünyesinde jandarmaya bağlı JAK Timleri vardı bunun ardından Polis Arama Kurtarma ekipleri kuruldu. Gönüllü bir şekilde faaliyetlerine devam edecek.

Polis Memuru Şehrigül Atılgan, "Polislik mesleği gururlu bir meslek. 8 haftalık bir eğitim aldık." ifadelerini kullandı.

Polis Memuru Yusuf Dinçer ise "Biz gönüllü olduk. Afet zamanlarında vatandaşlarımıza hizmet vermek için gönüllü olduk. Heyecanlıyız. Verilecek görevlerde alnımızın akıyla çıkmak istiyoruz." dedi.