PKK/YPG'nin petrol şirketi yapısı deşifre edildi: Suriye'nin petrolünü pazarlıyor

Suriye'deki petrol ve doğal gaz sahalarını işgal eden PKK/YPG, kurduğu şirketler üzerinden Suriye'nin petrolünü çıkarıp farklı ülkelere satarak gelir sağlamaya çalışıyor. Ülkedeki petrol ticareti, örgütün Suriye kolu PYD'nin eski eş başkanı Şahoz Hasan'ın yöneticiliğini yaptığı şirket üzerinden yürütülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN