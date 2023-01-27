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PKK/YPG'nin petrol şirketi yapısı deşifre edildi: Suriye'nin petrolünü pazarlıyor

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Giriş: 27.01.2023 08:45
Suriye'deki petrol ve doğal gaz sahalarını işgal eden PKK/YPG, kurduğu şirketler üzerinden Suriye'nin petrolünü çıkarıp farklı ülkelere satarak gelir sağlamaya çalışıyor. Ülkedeki petrol ticareti, örgütün Suriye kolu PYD'nin eski eş başkanı Şahoz Hasan'ın yöneticiliğini yaptığı şirket üzerinden yürütülüyor.
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