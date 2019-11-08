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08.11.2019

PKK'ya yönelik Kıran-5 (Diyarbakır Bingöl ve Muş) operasyonu başladı |Video

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır, Bingöl ve Muş'ta 175 timin katılımıyla 'Kıran-5' operasyonu başlatıldığını duyurdu. A Haber Yurt Haberler Şefi Kerim Ulak operasyonun detaylarını canlı yayında anlattı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kıran-5 operasyonuyla ilgili yapılan açıklamada;

"Diyarbakır-Muş-Bingöl illeri ara hattında Şenyayla bölgesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 8 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran-5 Operasyonu başlatılmıştır. Bahse konu operasyonda Diyarbakır, Bingöl ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli jandarma komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularından oluşan 2 bin 625 personel (179) operasyonel tim görev almaktadır" denildi.

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