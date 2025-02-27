Pkk’ya silah bırakma çağrısı bekleniyor! İmralı PKK’yı nasıl tasfiye edecek?

Türkiye terörsüz bir gelecek için kritik bir dönemece girdi. İmralı’daki elebaşı Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı beklenirken örgütün bu çağrıya nasıl yanıt vereceği merak konusu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran değerlendirildi.

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