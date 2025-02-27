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Pkk’ya silah bırakma çağrısı bekleniyor! İmralı PKK’yı nasıl tasfiye edecek?

Pkk'ya silah bırakma çağrısı bekleniyor! İmralı PKK'yı nasıl tasfiye edecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.02.2025 15:16
Türkiye terörsüz bir gelecek için kritik bir dönemece girdi. İmralı’daki elebaşı Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı beklenirken örgütün bu çağrıya nasıl yanıt vereceği merak konusu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran değerlendirildi.
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Pkk’ya silah bırakma çağrısı bekleniyor! İmralı PKK’yı nasıl tasfiye edecek?
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