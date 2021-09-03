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PKK’ya evlat nöbeti darbesi! PKK’dan kaçanlar bir bir teslim oluyor

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Giriş: 03.09.2021 13:06
Bugün 3 Eylül 2021. Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, tam 3 yıl önce bugün Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbetine başlamıştı. Ailelerin evlat direnişi, PKK’ya darbe vurdu. Terör örgütünde çözülme hızlandı. Diyarbakır'da başlayan eylem, başka kentlerde de görüldü. Teslim olan teröristlerin anlattıkları ise örgütteki içler acısı hali gözler önüne serdi. Terör örgütlerinden kaçan teröristlere başta eğitim olmak üzere hayatlarını hiçbir korku ve baskı altında kalmadan kendilerini şekillendirmelerine imkanı tanınıyor. Bu durum terör örgütü elebaşlarını panikletti. Teröristlerin telefon ile konuşmalarını yasakladı. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile örgütün lojistiğinde darbe vuruldu. Teröristlerin kullandığı telsiz ve ülkeler arası görüşme yapılan çok sayıda cihaz imha edildi. Teröristlerin kuryeler aracılığı ile haberleşmeye çalıştığı ancak istihbarat ekiplerinin takibi nedeni ile grupların birbirlerinden kopuk hareket ettiği tespit edildi. Bu durumda terör örgütü PKK’da çözülmeyi artıran farklı bir etken oldu.
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