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PKK'ya ağır darbe! Kırmızı listeye bir çizik daha

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Giriş: 12.11.2020 16:16
Güncelleme:12.11.2020 16:19
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Tunceli saha sorumlusu terörist İsmail Sürgeç'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı kategoride aranan terör örgütü PKK'nın sözde Tunceli Saha Sorumlusu 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kırmızı listeye bir çizik daha. Sözde Tunceli Saha Sorumlusu 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi. Tebrikler Kahramanlar. Allah sizi muhafaza etsin" ifadesini kullandı.

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